Shadowrun le jeu de rôle mélangeant Cyberpunk / Fantasy pourrait faire son grand retours sur XBOX ONE / PC, Microsoft à en effet renouvelé la marque de la licenceDaniel Connery le créateur de Dragonpunk un mod sur Ark à déjà par le passé contacté Microsoft pour pouvoir développer un Nouveau Shadowrun AAA Action RPG semblable à un Mass Effect avec une composante de Multijoueur comme DestinyUne affaire à suivre donc...

Like

Who likes this ?

posted the 03/11/2018 at 04:51 PM by diablo