Bonsoir à tous, je me tourne vers la communauté gamekyo car j'ai un problème avec Sekiro sur PS4 pro. En effet, possédant une tv 4k HDR, je suis tout de même dans l'incapacité de changer dans les réglages :- HDR- Qualité d'imageC'est la première fois que j'ai ce problème sur la PS4 pro, sur reddit, beaucoup ont ce problème, quelqu'un a une explication/solution ?Merci à tous, @Shanks, je supprimerai l'article une fois que j'aurai eu quelques réponses.

posted the 03/24/2019 at 06:57 PM by shambala93