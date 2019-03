Bonjour à tous! Ce petit post fait écho à celui de Gantzeur sur la rétrocompatibilité de la PS5.



http://www.gamekyo.com/blog_article432033.html



Peu à peu, le marché des jeux dématérialisé prend le dessus sur la vente des jeux en boite. C'est comme ça, et c'est l'avenir apparemment. Maintenant, une question se pose : comment acheter des jeux rétro à l'avenir?



Je m'explique : pour 30 balles dans un cash converter je me suis racheté une PS2, quelques Gran Turismo, MGS2 et Prince of Persia.



Maintenant, projetons-nous dans 10 ans avec à notre disposition une console faisant de la rétro. Où acheter les jeux? Quelques jeux en boite seront en circulation mais pour le reste? Les stores type Playstation Store ou Xbox?

Par exemple, Forza 4 ou GT4 ne seront jamais proposé sur des stores suite à des problèmes de licence. Et je pense que ça doit être vrai pour pas mal de jeux. On devient totalement tributaire des éditeurs. S'il décide de retirer le jeu du store, il sera très difficile de l'obtenir.



Peut-être que l'avenir sera la revente de compte?