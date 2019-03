Quand certain prenne le temps de nous faire un jeu où un portage, d'autre t'en claque 2 d'affilée et nous retrouvons donc ce bon vieuxau manette de ce portage Atari 2600 vers ZX Spectrum après Atlantis ZX Différent sur tous les points,se joue de deux façons, la première, en de côté, vous devez vous rendre de l'autre côté de l'écran tout en essayant de voter les boules de feu qui traverse le champ. Dans la seconde, on quitte cette vue et passons sur une vue de dessus où il faudra ramasser tous les trésors jalonnant le sol mais forcément, en évitant les jets d'un Dragon qui ne vous laissera pas vous en emparer si facilement !