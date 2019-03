Sine vous dis rien, vous êtes tout excusé. En effet, Shoot Them Up a écran fixé, celui est sorti lors de l'année 1982 et si ça t'intéresse, plus particulièrement en juillet, sur la console d'Atari, l'Atari 2600. Ceci dit et les présentations faites, il est temps pour nous de parler du portage sur le ZX Spectrum.Porté parsur ZX Spectrum n'est en rien différent de la version 2600, contrôlant trois canons, vous devrez protéger votre base des attaques ennemis. Simple et efficace, Atlantis nous rappelle qu'il en fallait peu pour s'amuser. Alors ? Qu'attendez-vous ?