Certe, des jeux sortent tous les jours sur nos anciens formats, homebrew, portage ou encore sortie physique incluant toute la panoplie adéquate mais n'oublions pas ceux d'antan qui n'avait connu les joies de la traduction, c'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui avec pas moins de 4 jeux s'étalant de la NES à la Super Nintendo, let's go, enfin, allons y !On commence avec les deux adaptations de Terminator sur Nintendo. Si le premier n'était qu'une adaptation sans saveur, le second rehaussé néanmoins le niveau même si nous étions encore loin d'un chef d'oeuvre. Traduit par l'équipe Terminus Traduction, vous pourrez enfin comprendre, pour les anglophobes, l'histoire du jeu, si complexePassons et allons vers la Super Nintendo et la traduction d'un jeu venant du Soleil Levant, Armored Police Metal Jack. Un Beat Them Up que nous jugerons par chaotique vous contant l'histoire de 3 hommes étant blessés en sauvant un enfant et dont les corps seront cybernisés pour combattre le crime. C'est FlashPV qui c'est occupé de la traduction.Enfin, et pour finir dirigeons nous sur la portable de Nintendo, la Game Boy. Encore une fois nous repartons vers le Japon et le titre Oni Chronicles, un RPG des plus classiques qui saura accompagner cette fin d'hiver encore un peu froide.