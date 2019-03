Salut à tous !Alors je sais pas si c'est une bonne idée de le poster ici mais je prend le risqueJ'ai fait une vidéo sur un appareil qui m'a beaucoup plu : le One Mix 2S Yoga, et je me suis dit que ça en intéresserait peut-être certains ici. (ou qui serait intéressaient par ses concurrent GPD Pocket 2 ou GPD Win 2 la version console assez similaires)Puis bon je cache pas que j'ai pas des masses de vue, du coup pour avoir des retours c'est pas évident.Il s'agît d'un PC portable miniature de la taille d'une 3DS XL, qui est plus "capable" qu'il le laisserait penser (j'ai même réussi à jouer à APEX). Jouer dessus ca m'a fait un peu le même effet que de jouer à DOOM sur Switch ^__^Je suis ouvert à la critique sauf si c'est juste pour basher juste pour être désagréable alors merci de rester courtois s'il vous plaîtCa fait pas longtemps que je me suis lancé, merci aussi d'être indulgent ^^D'ailleurs en contenu n'hésitez pas à me dire ce que vous trouvez que j'aurai oublié de dire qui aurait pu vous intéresser, j'ai essayer d'être le plus complet possible, mais ce qui m'interesse moi n'interesse peut-être pas certains.Bref je retarde le lien de la vidéo exprèsVoilàMerci d'avanceSuikoden alias SupainPour les caracteristique du One Mix 2SIntel Core M3 8100Y8 Go de ram256 Go SSDBluetooth 4.0, Wifi 2,4 et 5GhzPorts micro-SD, micro-HDMI, USB C et USB AAutonomie 3/4h (pas testé perso)Ecran tactile avec stylet (non inclus)Je précise que les (courtes) vidéos de gameplay sont SANS Shadow, je l'ai meme pas encore testé dessus d'ailleurs...[video]https://youtu.be/2WpeS9zgXlk[/video]