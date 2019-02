SalutJe viens de finir Travis Strike Again: No More Heroes (que j'ai bien aimé par ailleurs).[SPOILER]à la fin du jeu on peut voir Travis qui arrive dans un jeu en cours de développement, et le mec lui dit en gros reviens plus tard, et on voit le logo de Santa Destroy ensuite.[FIN DU SPOILER]Du coup le projet secret serait No More Heroes 3 peut être non?Sinon impatient de tester les DLC, le premier arrive ce 28/02 avec Shinobu Jacobs!