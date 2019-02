Bonsoir à tous ! J'aurais besoin de l'avis de ceux qui savent... Free a appelé chez moi aujourd'hui, je n'étais pas là et c'est ma compagne qui a répondu, ils lui ont dit qu'ils pouvaient nous faire passer à 70 Mega de débit. Mais voilà nous sommes en vdsl, assez loin du dslam et c'est Bouygues qui propose le meilleur débit à 22 Mega Free possède une méthode de boost de débit que je ne connais pas ? Parce que je ne vois pas du tout comment il peuvent nous proposer un tel débit... Attrape nigaud ? Mensonge ? Comme je le disais au début ceux qui savent peuvent-ils m'éclairer ? (personne de mon entourage n'a réussi à le faire, ni Google) Merci

Like

Who likes this ?

posted the 02/23/2019 at 07:57 PM by beji