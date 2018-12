Bonjour,

Je ne parviens pas à régler ma souris havit hv-ms672 au niveau de la sensibilité et du taux de rafraîchissement, qui pourtant est annoncé à 1000hz.

A quel niveau doit se faire le réglage sachant qu'elle est vendue comme étant plug and play. La souris est couplée via un hub usb à un clavier magic eagle.

Merci aux connaisseurs car la je suis paumé.