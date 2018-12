Salut à tous !Je viens vous poster quelques-unes de mes photos de Forza Horizon 4. Je me permets aussi de faire un peu de pub pour mon compte instagram la_galerie_forzaJe poste régulièrement mes photos dessus, auxquelles j’essaie de donner un aspect « photo réaliste » en utilisant quelques filtres, mais aucune retouche poussée ! Si vous voulez aller y jeter un coup d’œil et vous abonner, c’est avec plaisir !Pour vous mettre l’eau à la bouche :

posted the 12/22/2018 at 10:52 PM by lughost30