Synopsis :Voltron, narre les aventures de 5 paladins, des êtres choisis par les lions qui forment voltron, afin de libérer l'univers du tyrannique Empreur Zarkon et de son empire Galra.Alors que l'empire Galra à conquis une bonne partie de l'univers, 5 adolescent vont trouver un des lions enfoui dans une grotte, ce qui va les emmener bien au delà de de notre galaxie connue, pour y trouver les derniers représentant d'une race quasiment éteinte les "Altéa", avec les cinq paladins réunit, une lumière d'espoir commence à voir le jour, mais la tache ne sera pas aisé, et l'univers appel que d'une seule et même voix un nom qui embrase l'espoir, ce nom c'est "Voltron"Le synopsis plutôt convenu me direz-vous, et vous avez entièrement raison, d'ailleurs il ne changera que très peu tout le long des 8 saisons, mais ce qui fait la force de Voltron, se sont ses personnages, ses situations, son rythme qui est mené de main de maître par Joaquim dos Santos et Lauren Montgomery (des habitués des dessins animés puisqu'ils ont tous les deux bossé sur le dernier maître de l'air et Korra). 8 Saisons à vivre les aventures de ses 5 paladins, tous différents, avec des thèmes universels qui touchent petit et grands.bref si vous avez aimé Korra, ou le dernier maitre de l'air précipitez vous sur Voltron, c'est de la bonne.8 Saisons pour un total de 79 épisodes.Une petite vidéo pour vous faire une idée de la série :