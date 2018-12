J'aurai été bête de ne pas revenir un peu sur ce "Battle for humanity", gros tournoi offline à 64 joueurs sur Soulcalibur VI où l'on retrouvait pas mal de têtes connues de la communauté FR.



J'ai réussi à obtenir la 3e place. Du coup à quand le Gamekyo/Akiru en sponsoring là ? hahaha



Bon trêve de plaisanteries, je suis vraiment content de ma performance ayant profité de la méconnaissance du MU de la plupart des joueurs. Pas sûr que cela se déroule de la même manière à l'avenir mais on va essayer de continuer de bosser pour quand même !!!



Pool Final winner: Solarius vs Akiru







Top 16: Scud vs Akiru





Top 8: Raziel vs Akiru





Final winner: DTN vs Akiru





Final loser: Raziel vs Akiru