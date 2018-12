je sais pas si quelqu’un a cette tv mais quand je suis a 1m et quelque jai ca ,qui est plutot correctmais quand je mapproche j'ai ca :vous en pensez quoi c'est normal? ca me stress depuis que je l'ai ,parceque pour moi la 4K cetait un truc niquel quelque soit la distance

posted the 12/08/2018 at 03:09 PM by skuldleif