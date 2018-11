Bonsoir à tousMessieurs je suis comme la plupart d'entre vous à cherche les bons plans après avoir eu Super smash bros ultimate en demat à 30€ sur ebay en serrant les fesses pour que se soit pas une arnaque, je m'attaque maintenant au prix de l'abonnement en ligne.Le plan serai de réunir 8 personnes du site pour prendre l'abonnement "familiale" à 34,99€ divise par 84,37€ chacun !!!Je suis étonné que personne n'ai déjà propose de le faire !N’hésitez pas à me dire qui est chaud pour le faire pour qu'on puisse lancer les hostilités dans une semaine.

posted the 11/29/2018 at 08:30 PM by omso