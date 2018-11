Bonsoir, J'ai réussi à vendre mon ancien Pc pour 1000€ http://www.gamekyo.com/blog_article425578.html Et j'ai fait confiance à une config sur topachat Etant frontalier suisse j'ai pu avoir des prix très intéressant pour arriver à la somme final de 1700€ avec une rtx 2080 à "seulement" 680€ en suivant les bon plans sur dealabs. Bordel que c'est silencieux même en lançant des gros jeux en 4K ça fait presque peur. Tres déçu pour le vidéoprojecteur xiaomi mi laser http://www.gamekyo.com/blog_article426177.html Il fait vraiment du bruit je l'ai renvoyé j'attend de pied ferme le black friday pour prendre celui ci

posted the 11/07/2018 at 09:38 PM by omso