Salut la team !Je viens vers vous pour avoir vos avis sur 2 écrans.J'hésite entre la Sony XF9005 et la Samsung Q6F, les 2 en 55".Si y a des connaisseurs, je veux bien vos avis/retours !Merci

Like

Who likes this ?

posted the 09/08/2018 at 03:55 PM by nawak