Un des principales publications d'informations de l'industrie du cinéma américaine, The Hollywood Reporter, a rapporté mercredi dans un article sur Netflix que ce dernier développait une suite à son film Death Note.Greg Russo, le scénariste de la prochaine adaptation de Mortal Kombat de New Line Cinema et du reboot de Resident Evil chez Screen Gem’s va travailler sur le scénario.L'article permet d'apprendre également que le responsable du contenu de Netflix , Ted Sarandos, a qualifié le film Death Note de succès "assez considérable".Le réalisateur Adam Wingard a déclaré, que l'adaptation s'étalera «au moins en une série de deux films, peut-être trois», mais il a ajouté que le premier film avait une fin qui se suffisait.