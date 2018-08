Bonjour Bonsoir Le combattant que nous présentent Nintendo aujourd'hui n'est nul autre que le tant attendu: King K Rool! Ses attaques à longue portée comme le troublon et ses contres comme le contre ventral font de lui un combattant polyvalent. Son smash final est le Blast-O-Matic, l'arme créée pour détruire l'île de Donkey Kong.

posted the 08/10/2018 at 10:11 PM by kaminari