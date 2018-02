Bonsoir, c'était pour vous prévenir que le benchmark FF15 est dispo à l'adresse suivante : http://benchmark.finalfantasyxv.com/fr/Vous pourrez savoir si cette version PC tournera chez vous correctement et même si le jeu ne vous intéresse pas ça peut quand même vous donnez une idée de ou se situe votre config à l'heure actuelleVoici un tableau avec les résolutions et les cartes graphiques pour savoir ou vous devrez vous situez :http://benchmark.finalfantasyxv.com/result/?i=12379175845a73590397799&Resolution=3840x2160&Quality=HighPerso avec ma 1080ti en 4K high quality j'ai fais 4288 points

posted the 02/01/2018 at 06:16 PM by doupssy