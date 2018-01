Je sais que c'est pas trop la saison pour ça, mais je me suis quand même permis de me remémorer les différentes conférences de l'E3 pour dresser cette petite liste.



Entre moments gênants et moments surprenants voire épiques, voici ce que je retiens des grandes messes du jeu vidéo.



20. La première présentation de Wii Music (2008 )

gênant

Ou comment jouer à un jeu à plusieurs.. Tout seul! La première fois que j'avais l'impression de voir du playback de jeu vidéo. Malaisant, mais rigolo.



19. Mr Caffeine à la conférence Ubisoft (2011)

gênant

Le présentateur de la conf Ubi était à chier, laissant des blancs ça et là, et ne maîtrisant clairement pas son sujet. Depuis, Aisha Tyler a pris la relève. Et heureusement pour Ubisoft.



18. Kevin Buttler à la conférence Sony (2010)

comique

Peut-être le seul passage volontairement humoristique d'un E3. Voilà l'acteur Kevin Buttler qui vient, se moquant des autres show (Activision) et même du PS move. Rafraîchissant.



17. Jamie Kennedy à la conférence Activision (2011)

gênant

A la conférnce d'Activistion de cette année-là, il est venu complétement stone, pour le meilleur, mais surtout pour le pire. Et tout le monde ne retiendra que lui, tant pis pour les CoD et Tony Hawks.



16. La première présentation de Kinect (2011)

gênant

Outre les prestations qui n'ont pas toujours fonctionné, cette présentation restera dans l'histoire pour ses jeux familiaux contestés. Avec des enfants qui ne donnent aucunement envie d'y jouer.



15. Gabe Newell à la conférence Sony (2010)

comique

Grand détracteur de la PS3 à son lancement (“architecture compliquée”, “les PC c'est mieux”, etc), voilà le gros Gabe qui vient s'excuser sur le plateau de Sony, tout en annonçant Portal 2 avec features exclusives sur la PS3.



14. Présentation de la 3DS (2011)

surprenant

Une nouvelle console est toujours un événement. En particulier chez Nintendo où il y a toujours des idées surprenantes. Cette fois, il s'agit de la 3D sans lunettes. Et vu que c'est difficile à démontrer sur un simple écran, Nintendo a fait appel à une centaine d'hôtesses portant chacune la nouvelle console. Histoire que les journalistes puissent bien voir la révolution qu'elle représentait.



13. La conférence Konami de 2010 (2010)

TRES gênant

Tous les intervenants sont plus malaisants les uns que les autres. Notamment l'”extreeeeeeeme” de Ninety Nine Nights 2, ou la tête de tueur se tenant derrière le speeker. On comprend mieux qu'il n'y a plus que des trailers aujourd'hui aux conférences.



12. La conférence Sony de 2016 (2016)

maîtrisé

Probablement la meilleure conférence Sony de tous les temps. Un orchestre, un show et lumière, du rythme sans blabla, et surtout des jeux. God of War, Days Gone, Death Stranding (Kojima qui passe chez Sony!), Crash Bandicoot Trilogy (le retour de la licence!) et Resident Evil 7 (en VR!) ont notamment été annoncé.



11. La première apparition de Reggie Fils aimé (2004)

comique

La meilleure conférence Nintendo est probablement celle de 2004. Et c'est aussi la première de Fils-aimé. Qui signera le célèbre “My body is ready” pour la Wii Fit, ainsi qu'une belle performance à Super Smash Bros.



10. La présentation de la PS3 (2006)

ridicule

Sony présente sa fameuse PS3 pour la première fois. Ce sera un désastre. Sans doute la pire conférence Playstation. Citons les “599$” exorbitants accompagnés de “les gens iront travailler plus pour se l'acheter”, les “la génération commencera quand nous l'aurons décidé” et les paris softwares contrastants tels que “riiiiiidge raaaaceeeeeer”.



9. La première présentation de Killzone 2 (2005)

impressionnant

La conférence Sony de 2005 avait beau être totalement pipeau, elle a tout de même donné envie à toute une panoplie de joueurs. Et notamment via Killzone 2, le jeu le plus beau jamais créé. Le trailer reste aujourd'hui encore plus impressionnant que la plupart des triple A.



8. Final Fantasy XIII annoncé sur Xbox 360 (2008 )

surprenant

La PS3 est à peine sortie depuis un an, et les gamers se préservent pour la prendre plus tard. “Pour l'instant, elle est trop chèe (500€ pour le mauvais modèle), mais avec la sortie des exclus, je serai obligé de la prendre”. Sauf que son exclusivité principale est annoncée sur la machine concurrente. Bien joué Microsoft, qui signera sa meilleure gen.



7. Le coup du chapeau “nostalgie” de Sony (2015)

magique

Dans la wish list de tous les gamers figurent 3 jeux que personne ne pense imaginable de voir sortir. C'est en 2015 que Sony vole le show en les annonçant tour à tour, en exclusivité sur leur machine : Le retour de The Last Guardian, Shenmue 3, et surtout Final Fansy VII Remake.



6. La Sega Saturn disponible.. Maintenant (1995)

TRES surprenant

Premier E3, et premiers frissons. Sega annonce sa nouvelle console, un désormais classique pour le dit événement. Ce qui l'est moins en revanche, c'est la date de sortie qui l'accompagne. La console est en effet annoncée “disponible dès aujourd'hui dans les magasins”. Un coup qui aurait pu marcher si la Playstation n'avait pas volé le show.



5. La première présentation de Half-Life 2 (2003)

épique

Un peu comme aujourd'hui personne ne s'attend à voir l'annonce du 3, personne ne s'attendait à l'époque à l'annonce du 2. Et celle-ci a tout déchiré, dépassant le 1e sur quasi tous les points, pourtant réputé imbattable à l'époque.



4. La première présentation de Zelda Twillight Princess (2004)

épique

Lors de la meilleure conf de Nintendo, le climax a lieu en fin de conférence. Miyamoto y apparait, brandissant la célèbre Master Sword. Suivi d'une superbe vidéo avec un Link enfin mature. Frissons garantis.



3. La première présentation de Metal Gear Solid 2 (2000)

épique

Jamais aucun jeu n'aura autant marqué un E3. Avec une bande annonce plus que réussie pour la suite d'un des meilleurs jeux de tous les temps, l'annonce de MGS2 aura marqué son époque. Au point que à chaque fois que la bande annonce repassait dans le salon, tout le monde s'arrêtait pour la revoir une énième fois.



2. La guerre des consoles PS4 VS Xbox One (2013)

légendaire

Nouvelle génération, Sony a appris de ses erreurs : prendre les gamers dans le sens du poil, sans leurs imposer leurs idées farfelues. Tout le contraire de Microsoft, boosté à bloc par le succès de la 360. Ils annoncent ainsi notamment la connexion internet obligatoire pour jouer à la Xbox One, et un prix exorbitant de 500€ avec un Kinect obligatoire. Voyant le vent tourner, Sony fait tout l'inverse, se moquant même à moitié ouvertement de Microsoft.



1. “299” - le prix le la première playstation (1995)

légendaire

La Saturn vient d'être annoncée pour 399$, Sony riposte avec un nouveau prix qui la tuera dans l'oeuf. Et ce, avec une simple punchline : “299” , et l'intervenant qui quitte le plateau. La légende de l'E3 est née. Et Sony avec.



Alors, j'en ai manqué?