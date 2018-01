Salut, la beta est disponible sur Xbox sur le store mais également disponible sur PS4, cependant elle est bien planquer, il faut faire comme recherche :BETA OUVERTE : METAL GEAR SURVIVESur PS4, sa pèse 8,377MoCette beta proposera 3 missions au sein de deux cartes et accueillera jusqu’à 4 joueurs en coopération. KONAMI proposera également des missions journalières durant l’ensemble de la beta. En plus de l’opportunité de découvrir METAL GEAR SURVIVE, les participants remporteront les objets in-game suivants, déblocables dans le jeu complet :Matricule FOX HOUNDAccessoire : Tête de Metal Gear REXAccessoire : BandanaPour recevoir ces objets, les joueurs devront créer leur personnage et débuter une mission dans la beta.A plus