Que dans tous ces nouveaux monstres...IL Y EN A AUCUN QUI LANCE DE PROJECTILES!!!Ou du moins de vrais projectiles si on prend en compte le vomi du Pukei Pukei, wow.....J'espère qu'il y en aura, (ou du moins plus...) des nouveaux monstres qui auront la capacités de lancer des boules de feu,de foudre, des lasers,des rochers, OU des vomis...

Who likes this ?

posted the 11/19/2017 at 12:02 PM by kaminari