Bon après avoir fait la mise à jour 4.7, je constate que Sony a retiré le free trail 2 jours xD, ce qu'il me permettait de jouer en ligne. Du coup, je me demande si il y'a un moyen d'activer l'essai 14 jours sans mettre la carte bleu?

posted the 08/12/2017 at 04:25 PM by lion93