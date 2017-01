VOSTFR

[b]Kingdom Hearts Back Cover X[/b]

[b]Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 - A fragmentary passage -[/b]

Voici le premier épisode de mon Let's Play de Kingdom Hearts Birth by Sleep 0.2 - A fragmentary passage -.Le deuxième arrivera cet après-midi vers 17h je pense et l'épisode 3 dans la soirée.Je fais ça sur la demande (mais je ne traduirais pas non plus tout le jeu à 12 jours de la VF XD).Mon avis [b]SANS spoiler[/b] :+ La mise en scène.+ Le scénario est intéressant.+ Chaque personnage est attachant et on a envie de croire en chacun d'eux jusqu'au bout.+ Le jeu d'acteur du Maître des Maîtres est juste excellent, un personnage déjà culte.+ Les graphismes sont magnifiques.+ Les ruelles de la cité de l'aube.+ Une réplique qui va être culte.+ Les musiques- Le fin ne dure qu'une heure.- Le film ne montrera pas la seule chose que vous attendiez de lui.- Le découpage est scène trop linéaire à mon gout.- Une sensation de pas fini.- Ne rend pas KHx/KHUX dispensable.- Le film ne fait qu’effleurer le véritable sujet et ne répond à aucune question.+ Aqua+ Les mondes sont magnifiques.+ Les musiques.+ Une longue fin qui fera plaisir à tout le monde.+ De puissantes magies.+ Très fluide (PS4 Pro)- Un gameplay un peu bancal, une mécanique moins fluide que sur PSP en terme de mouvement.- La garde et la roulade d'Aqua sont mal faites, trop de latence entre deux gardes alors qu'Aqua a déjà fini la première depuis un moment.- Trop court même si c'est plus que ce à quoi je m'attendais.- On affronte quasiment toujours les mêmes boss.- Le boss de fin est une honte...