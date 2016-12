Voici mon flop 10 series de 2016



Ce ne sont pas les pires series de 2016. Ce sont surtout les series qui avaient un fort potentielles mais qui se sont largement vautrés.



J'ai vraiment eu du mal à finir la saison de :



10. Mr Robot saison 2



Alors que j'avais adoré la saison 1





09. Marco Polo saison 2



J'ai aussi adoré la saison 1 (en plus netflix arrete la serie)





08. Marseille





07. The Night Manager





06. Outsiders





05. Trepalium





04. 11.22.63





3. Les Chroniques de Shannara





02. Marvel's Luke Cage





01. The Young Pope