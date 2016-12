Voici mon top 10 des séries et saisons sorties en 2016



Le premier classement ne tiens compte que des nouvelles séries 2016.



Le deuxième classement prend en compte aussi des séries plus anciennes, mais dont la saison est sorties en 2016.



10. The Path







09. Billions







08. Vinyl







07. The Get Down







06. Baron noir









05. Westworld







04. Stranger Things







03. The OA







02. The Night of







01. American Crime Story







Pour les saisons sorties en 2016 :





10 Stranger Things saison 1

09. Peaky Blinders Saison 3

08. The AO saison 1

7. House of cards saison 4

06. Gomorra saison 2

05. Game of Thrones saison 6

04. The Night of saison 1

03. American crime story saison 1

02. Narcos Saison 2

01. Black Mirror Saison 3