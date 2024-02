PowerWash Simulator : place à Warhammer 40.000

Le plaisir coupablecontinue de perdurer dans le temps avec l'annonce d'une nouvelle collaboration (on a déjà eu duou encore) et ce sera cette fois avecpour un DLC prévu le 27 février sur tous les supports.Dans votre grande mission de nettoyage intensif, ce sera à vous de rendre à neuf cinq gros véhicules/machines, et reste à voir quel sera le tarif (probablement 7,99€, comme tous les partenariats hors Square Enix).