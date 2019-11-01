Halo Studios avaient annoncé en octobre que Halo Campaign Evolved proposerait la plus grande variété de crânes de toute la saga. Et avec 42 crânes, les développeurs semblent avoir tenu leur promesse.
Présents dans tous les jeux Halo principaux depuis Halo 2, les cranes offrent des effets qui modifient le gameplay et peuvent soit rendre le jeu incroyablement facile pour les joueurs, soit le rendre beaucoup, beaucoup plus difficile. Dans Halo: Campaign Evolved, il y a un total de 42 cranes ( 26 anciens cranes et 16 nouveaux ).
Liste des nouveaux crânes
Adaptation
« Génère aléatoirement les factions ennemies présentes dans la mission. »
Armistice
« Les factions ennemies ne s'affrontent jamais entre elles. »
Efficace
« Les ennemis tués alors que le joueur a toute sa santé laissent tomber plus de munitions. »
Spécialisation Endurance
« Les véhicules de l'UNSC ne peuvent pas être endommagés. »
Le sol est de la lave
« Subissez des dégâts continus dès que vous touchez le « sol ». »
Donner et recevoir
« Tirer avec votre arme épuise votre bouclier, mais infliger des dégâts aux ennemis le recharge. »
Tir à la volée
« La fonctionnalité de zoom de toutes les armes est désactivée. »
Johnny Ammo Seed
« Lorsque vous rechargez, vous perdez les munitions restantes dans le chargeur utilisé. »
Leadhead
« Les tirs à la tête ne causent plus de dégâts supplémentaires ni ne tuent instantanément. »
Agrandi
« Les AR ont des chargeurs de 60 cartouches. »
Perspective
« Passe la caméra du joueur en vue à la troisième personne. »
Pop
« Tirer sur les Floods à leur point faible les fait exploser. »
Rechargement
« Remplace de manière aléatoire les armes pré-placées pour la mission. »
Limite de vitesse
« Désactive le sprint. »
Rechargement en position rangée
« Les armes se rechargent lorsqu’elles sont rangées. »
Ce skull s’inspire probablement de l’exploit de rechargement rapide présent dans le Halo: Combat Evolved original.
Temperament
« Les alliés attaqueront le joueur plus rapidement si celui-ci tue un allié. »
Liste des crânes heritage
Acrophobie
« Le Corps : distribue désormais des fusils ET des ailes. »
Colère
« Les ennemis tirent plus vite et plus souvent. »
Bandana
« Munitions et grenades illimitées. »
Œil au beurre noir
« Tes boucliers ne se rechargent que lorsque tu frappes les ennemis au corps à corps. »
Aveuglement
« Le HUD et les armes n'apparaissent pas à l'écran. »
Boom
« Le rayon d'explosion est multiplié par 2. »
Catch
« Les ennemis lancent et lâchent plus de grenades. »
Cloche a vache
« La masse de tous les objets est réduite, ce qui les rend plus faciles à déplacer. »
Cache œil
« La visée automatique est désactivée pour toutes les armes. »
Famine
« Les armes lâchées par les ennemis contiennent la moitié des munitions. »
Fog
« Le détecteur de mouvement est désactivé. »
Foreign
« Les joueurs ne peuvent pas utiliser les armes d’une autre faction. »
fantôme
« Les ennemis ne tressaillent plus lorsqu’ils sont touchés. »
Fête d'anniversaire de Grunt
« Les tirs à la tête sur les Grunts déclenchent des célébrations légendaires. »
Funéral de Grunt
« Les Grunts meurent dans un brasier de plasma. »
Iron
« Mourir en mode coop vous ramène à votre dernier point de contrôle. Mourir en solo redémarre le niveau. »
IWHBYD
« Ça aurait été votre réplique. »
Malfunction
« À la réapparition, un élément aléatoire de votre HUD n'apparaît plus. »
Mythique
« Les ennemis ont plus de santé. »
Piñata
« Frapper les ennemis leur fait lâcher des grenades inertes. »
Récession
« Chaque tir consomme deux fois plus de munitions que d'habitude. »
C'est tout simplement... inacceptable
« Les ennemis ont une meilleure perception du joueur. »
Ils reviennent
« Les formes de combat inondées réanimées par les formes infectieuses sont bien plus dangereuses. »
Orage
« Augmente le rang de la plupart des ennemis. »
Dérèglement
« Renforce les multiplicateurs de dégâts positifs et négatifs. »
Pas de chance
« Les ennemis deviennent toujours fous furieux, esquivent sans cesse et fuient rarement le combat. »
Halo Campaign Evolved sortira le 28 juillet sur PC, XSX/S, PS5 et Day One dans le Xbox Game Pass.