Lors du Future Games Show, une nouvelle bande-annonce d'Halloween : The Game a été dévoilée, consacrée au mode solo, qui nous mettra dans la peau du redoutable tueur Michael Myers pour revivre les événements du premier film de la saga.
Nous incarnerons donc le mal absolu en traquant les habitants sans méfiance de Haddonfield, qui finiront toutefois par se rendre compte de la menace qui pèse sur eux et alerteront les autorités pour qu'elles tentent de nous arrêter.
C'est précisément pour cette raison que nous devrons essayer de ne pas nous faire repérer trop vite, en planifiant nos mouvements et en nous déplaçant dans l'ombre autant que possible, en frappant nos victimes quand elles s'y attendent le moins et en mettant à exécution notre plan fou.
Nous pourrons ainsi vivre au travers de six chapitres, l’évasion de Michael Myers de l’hôpital psychiatrique de Smith’s Grove, jusqu’aux événements qui suivent la trame du film original.
Halloween : The Game aura deux éditions, une édition standard à 39.99 €, qui regroupera uniquement le jeu et l’édition Deluxe à 59.99 €, qui disposera des éléments suivants :
Le jeu de base, Un skin exclusif pour Michael Myers, Deux personnages civils exclusifs, Et d’autres bonus.
Halloween : The Game sortira le 8 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.