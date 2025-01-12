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Halloween
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name : Halloween
platform : PC
editor : N.C
developer : Illfonic
genre : multiplayer
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Two Point Studios & Co
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name : Two Point Studios & Co
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screen name : tps
url : http://www.gamekyo.com/group/tps
official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 06/06/2026
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articles : 8
visites since opening : 37071
subscribers : 1
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Halloween The Game : Trailer du mode Solo


Lors du Future Games Show, une nouvelle bande-annonce d'Halloween : The Game a été dévoilée, consacrée au mode solo, qui nous mettra dans la peau du redoutable tueur Michael Myers pour revivre les événements du premier film de la saga.

Nous incarnerons donc le mal absolu en traquant les habitants sans méfiance de Haddonfield, qui finiront toutefois par se rendre compte de la menace qui pèse sur eux et alerteront les autorités pour qu'elles tentent de nous arrêter.

C'est précisément pour cette raison que nous devrons essayer de ne pas nous faire repérer trop vite, en planifiant nos mouvements et en nous déplaçant dans l'ombre autant que possible, en frappant nos victimes quand elles s'y attendent le moins et en mettant à exécution notre plan fou.

Nous pourrons ainsi vivre au travers de six chapitres, l’évasion de Michael Myers de l’hôpital psychiatrique de Smith’s Grove, jusqu’aux événements qui suivent la trame du film original.



Halloween : The Game aura deux éditions, une édition standard à 39.99 €, qui regroupera uniquement le jeu et l’édition Deluxe à 59.99 €, qui disposera des éléments suivants :

Le jeu de base, Un skin exclusif pour Michael Myers, Deux personnages civils exclusifs, Et d’autres bonus.



Halloween : The Game sortira le 8 septembre prochain sur PC, PS5 et Xbox Series.

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    osiris67
    posted the 06/06/2026 at 08:23 PM by negan
    comments (5)
    ioop posted the 06/06/2026 at 08:41 PM
    Le seul truc potable de la conf mais yaura wolverine quelques jours après donc bon le choix est vite fait ....
    marchand2sable posted the 06/06/2026 at 09:14 PM
    Ce carnage, j'adore. Mais a voir si le multi ne sera pas du sous Friday.
    nobleswan posted the 06/06/2026 at 09:22 PM
    Cette lettre au fans, Encore 3 mois putain.
    kujotaro posted the 06/07/2026 at 09:54 AM
    MAGNIFIQUE. J'espère un solo un peu long quand même.
    gasmok2 posted the 06/10/2026 at 10:05 AM
    J'avoue que le solo a l'air vraiment sympa
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