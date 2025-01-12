FuturLab a annoncé la sortie du contenu téléchargeable « Barbie Pack » pour PowerWash Simulator 2. Il sera disponible fin 2026 au prix de 7,99 €.
Selon FuturLab, ce contenu téléchargeable propose cinq nouveaux métiers inspirés des univers de jeu Barbie, avec des couleurs vives, du plastique gaufré et des surfaces lisses. Que vous jouiez en solo ou avec vos amis en mode coopératif, vous pourrez nettoyer des univers de jeu et des accessoires Barbie emblématiques, notamment le Dream Camper, Dreamland et, bien sûr, la DreamHouse de Barbie. Bien sûr, vous pourrez le faire tout en portant une combinaison Barbie rose vif et en utilisant un nettoyeur haute pression Barbie unique en son genre.