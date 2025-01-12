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PowerWash Simulator 2
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name : PowerWash Simulator 2
platform : PC
editor : N.C
developer : FuturLab
genre : autre
other versions : Xbox Series X - Playstation 5
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Le Bazar de Negan
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name : Le Bazar de Negan
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screen name : tps
url : http://www.gamekyo.com/group/tps
official website : http://
creator : negan
creation date : 12/01/2025
last update : 09/15/2026
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Un DLC Barbie pour PowerWash Simulator


FuturLab a annoncé la sortie du contenu téléchargeable « Barbie Pack » pour PowerWash Simulator 2. Il sera disponible fin 2026 au prix de 7,99 €.




Selon FuturLab, ce contenu téléchargeable propose cinq nouveaux métiers inspirés des univers de jeu Barbie, avec des couleurs vives, du plastique gaufré et des surfaces lisses. Que vous jouiez en solo ou avec vos amis en mode coopératif, vous pourrez nettoyer des univers de jeu et des accessoires Barbie emblématiques, notamment le Dream Camper, Dreamland et, bien sûr, la DreamHouse de Barbie. Bien sûr, vous pourrez le faire tout en portant une combinaison Barbie rose vif et en utilisant un nettoyeur haute pression Barbie unique en son genre.
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    link49
    posted the 09/15/2026 at 04:47 PM by negan
    comments (4)
    negan posted the 09/15/2026 at 04:50 PM
    ...
    xylander posted the 09/15/2026 at 04:55 PM
    Nul mais excellent !
    xylander posted the 09/15/2026 at 05:01 PM
    L'incarnation parfaite du consumérisme de finitude. Je kiffe !
    kikoo31 posted the 09/15/2026 at 05:08 PM
    SHUT UP AND TAKE MY MONEY !
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