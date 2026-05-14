https://www.reddit.com/r/yakuzagames/comments/1chjmkk/why_is_the_tojo_clan_called_a_clan_and_the_omi/
https://baike.baidu.com/en/item/Tojo%20Clan/1524398
https://www.reddit.com/r/yakuzagames/comments/10ay2d8/a_bit_confused_about_the_tojo_clan_structure/
Que serai Yakuza sans cette exploitation du monde réel ? La création du clan Tojo vient renforcer ce réalisme tout en étant le cœur narratif des différents jeux de la série. Cette organisation criminelle fictive, basée à Kamurocho dans la région du Kantō, est connue pour être la plus puissante de l'est du Japon, en rivalité avec l'Alliance Ōmi qui maintient sa puissance à l’ouest.
Durant sa conception, Ryu Ga Gotoku a puisé dans plusieurs caractéristiques des plus grands syndicats du crime en imitant l’ancrage géographique de l’Inagawa-kai et du Sumiyoshi-kai, deux groupes majeurs de la pègre, sa structure pyramidale s’inspire notamment du Yamaguchi-gumi, la plus grande organisation criminelle du Japon.
Fondé par Makoto Tojo, le clan fonctionne selon une hiérarchie stricte dirigée par un président ; les décisions les plus importantes sont prises par un conseil composé des patriarches des familles les plus influentes, comme la puissante famille Dojima ou l’implacable famille Shimano.
Son logo prend la forme d'un mon (emblème familial japonais traditionnel) évoquant à la fois l'autorité et le pouvoir ; il est porté sous forme de badge visible sur les costumes de chaque Yakuza.
Si le clan a traversé d'innombrables événements majeurs au fil de la série, son origine sera explorée dans Stranger Than Heaven le prochain jeu du studio.
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posted the 08/11/2026 at 08:01 PM by yanssou