Vos lectures du moment ?
nicolasgourry
,
kevinmccallisterrr
,
torotoro59
,
almightybhunivelze
Vos lectures du moment ?
Pour ma part :
-Ao Ashi tome 32 (toujours aussi top)
- Slam Dunk deluxe tome 13
-xxxHolic tome 6
- Mujina into the deep tome 1 et 2 (exellente surprise)
posted the 02/01/2026 at 12:10 PM by yanssou
yanssou
yanssou
faucheurvdf
kevinmccallisterrr
nicolasgourry
Je viens de commencer un manga qui n'est pas récent mais le premier tome est intéressant (il y en a 6), rien que l'idée est bonne : L'école emportée.
kujotaro
Ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Entre les jv, les films, les séries. Les animes. Les enfants. Les sorties... Le temps passe trop vite !!!!
perse9
l'atelier des sorciers
dorohedoro
vindland saga
la biographie de leonard de vinci
livre permettant d'apprendre efficacement l'anglais
barbenoire
Je viens de trouver les 25 tomes du comics Invincible (pas la version intégrale) donc je m'y colle !
shirou
Ki et Vandien tome 3
adelfhitlor
Je suis actuellement sur le tome 11 du LN Konosuba.
