Vos lectures du moment ?
Vos Lectures du moment ?
description : Partager et découvrir vos lecture du moment dans une bonne entente.
Vos lectures du moment ?
Pour ma part :

-Ao Ashi tome 32 (toujours aussi top)
- Slam Dunk deluxe tome 13
-xxxHolic tome 6
- Mujina into the deep tome 1 et 2 (exellente surprise)
    posted the 02/01/2026 at 12:10 PM by yanssou
    yanssou posted the 02/01/2026 at 12:10 PM
    faucheurvdf kevinmccallisterrr
    nicolasgourry posted the 02/01/2026 at 12:19 PM
    Je viens de commencer un manga qui n'est pas récent mais le premier tome est intéressant (il y en a 6), rien que l'idée est bonne : L'école emportée.
    kujotaro posted the 02/01/2026 at 12:21 PM
    Ça fait longtemps que je n'ai pas lu. Entre les jv, les films, les séries. Les animes. Les enfants. Les sorties... Le temps passe trop vite !!!!
    perse9 posted the 02/01/2026 at 12:29 PM
    l'atelier des sorciers
    dorohedoro
    vindland saga
    la biographie de leonard de vinci
    livre permettant d'apprendre efficacement l'anglais
    barbenoire posted the 02/01/2026 at 12:30 PM
    Je viens de trouver les 25 tomes du comics Invincible (pas la version intégrale) donc je m'y colle !
    shirou posted the 02/01/2026 at 12:40 PM
    Ki et Vandien tome 3
    adelfhitlor posted the 02/01/2026 at 01:07 PM
    Je suis actuellement sur le tome 11 du LN Konosuba.
