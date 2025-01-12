Une vague de froid s'est abattue sur Two Point Museum ! Il est temps de vous emmitoufler, de dépoussiérer vos décorations de Noël et de vous préparer à partir à l'aventure tout en couvrant votre personnel et vos musées de cadeaux, car la mise à jour saisonnière d'hiver est arrivée ! À partir d'aujourd'hui, vous pouvez vous attendre à toute une série de surprises de Noël.
Jouez dès maintenant à la mise à jour hivernale de Two Point Museum sur PC, Xbox X|S et PlayStation 5. La mise à jour hivernale, ainsi que la mise à jour 7.0 et le contenu DLC Zooseum, seront bientôt disponibles sur Nintendo Switch 2 .
Tout d'abord, 3 Points d'intérêt géniaux ont gelé, au-dessus des Mines froides dans la Ceinture osseuse. Alors préparez vos bonnets et vos écharpes, car vous allez devoir traverser la neige à bord d'un avion fermé sans chevaux.
Vous embarquerez tout d'abord pour le premier des trois nouveaux points d'intérêt : le village magique de Gingerbread. Ce joyeux hameau est apparu du jour au lendemain, comme par une méticuleuse magie culinaire. Tels sont les pouvoirs transformateurs et biscuités de la période des fêtes. Après avoir dépoussiéré leurs manteaux d'hiver, vos experts découvriront un panier rempli de décorations et d'expositions fabuleuses avant d'explorer les champs glacés de Festive Fleeces et le Bauble Breach gelé.
Habillez votre personnel avec des tenues de neige (à l'exception du village de pain d'épice, bien sûr) en leur faisant porter des costumes de joyeux Père Noël et d'elfes. Congelez la journée et décorez votre musée pour l'hiver avec une multitude de nouvelles décorations, papiers peints, sols et objets utilitaires pratiques qui apporteront éclat et joie à vos salles de musée.
Donnez à vos musées un coup de jeune lumineux et joyeux pour créer une ambiance vraiment chaleureuse. Des décorations emballées comme des cadeaux et des arcades en briques rouges rappelant l'atelier du Père Noël sont désormais disponibles, avec des casse-noisettes hivernaux qui montent la garde et jugent silencieusement vos invités. Si vous aimez les décorations joyeuses, réjouissez-vous avec des couronnes festives et des tapis d'hiver. Pour ceux qui n'aiment pas les lumières trop vives, apportez un peu d'éclat à vos musées et décorez tout l'espace avec des guirlandes lumineuses et des lampadaires polaires scintillants !
Tout comme le temps frais, vos expositions et votre décoration apprécient les températures froides à l'intérieur de vos musées. Si la température augmente, elles pourraient révéler quelque chose... tous les objets bleu glacier pourraient vous réserver une surprise spéciale !