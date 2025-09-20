Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
profile
Falcom
17
Likers
name : Falcom
official website : http://www.falcom.co.jp
group information
Remake
7
Likes
Likers
name : Remake
title : Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
screen name : remake
url : http://www.gamekyo.com/group/remake
official website : http://
creator : nicolasgourry
creation date : 09/29/2016
last update : 09/20/2025
description : L'idée de ce blog c'est de découvrir ou redécouvrir des Remakes, plus ou moins connus.
tags :
articles : 52
visites since opening : 113196
subscribers : 2
bloggers : 1
channel
[Remake] Trails in the Sky / 2004 Vs 2025


Année : 2004 / 2025
Éditeur : Nihon Falcom ou Xseed Games / Nihon Falcom ou GungHo
Développeur : Falcom / Falcom
A sa sortie sur : PC / Multi
Genre : J-RPG




https://www.youtube.com/watch?v=mQHnVuLdoas
    tags :
    0
    Like
    Who likes this ?
    posted the 09/20/2025 at 10:00 AM by nicolasgourry
    comments (1)
    solarr posted the 09/20/2025 at 10:30 AM
    pas mal le move.
    bold
    italic
    underline
    url
    link
    smilies list
    citer un membre
    Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo