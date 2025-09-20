accueil
|
news
|
blogs
|
videos
|
reviews
|
previews
|
features
|
Facebook
se connecter
|
s'inscrire
Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
profile
17
❤
Likers
Who likes this ?
asakim
,
gunotak
,
e3payne
,
greggy
,
loudiyi
,
hyoga57
,
escobar
,
kabuki
,
anakaris
,
linkiorra
,
eldren
,
kyogamer
,
hado78
,
linuxclan
,
roxloud
,
apollokami
,
rabbitroad
name :
Falcom
official website :
http://www.falcom.co.jp
group information
7
Likes
Likers
Who likes this ?
momotaros
,
koopa
,
nils
,
sephiroth07
,
tvirus
,
minx
,
kevinmccallisterrr
name :
Remake
title :
Remake : nom masculin (américain remake, de l'anglais to remake, refaire) / Une réelle mis à jour (Meilleur résolution / Meilleur frame rate / Meilleur texture / Modélisation refaite / Animation paufiné / Effets spéciaux inédit ect)
screen name :
remake
url :
http://www.gamekyo.com/group/remake
official website :
http://
creator :
nicolasgourry
creation date :
09/29/2016
last update :
09/20/2025
description :
L'idée de ce blog c'est de découvrir ou redécouvrir des Remakes, plus ou moins connus.
tags :
articles :
52
visites since opening :
113196
subscribers :
2
bloggers :
1
nicolasgourry
(creator)
channel
[Remake] Trails in the Sky / 2004 Vs 2025
Année : 2004 / 2025
Éditeur : Nihon Falcom ou Xseed Games / Nihon Falcom ou GungHo
Développeur : Falcom / Falcom
A sa sortie sur : PC / Multi
Genre : J-RPG
https://www.youtube.com/watch?v=mQHnVuLdoas
tags :
0
Like
Who likes this ?
posted the 09/20/2025 at 10:00 AM by
nicolasgourry
comments (
1
)
solarr
posted
the 09/20/2025 at 10:30 AM
pas mal le move.
bold
italic
underline
url
link
smilies list
citer un membre
aidez nous à traduire
|
blog du site
|
conditions générales d'utilisation
|
faq
|
contacts
langues :
english
|
français
|
日本語
|
português
|
简体中文
|
italiano
|
español
|
deutsch
|
عربي
news
videos
reviews
previews
web news
blogs
Twitter Gamekyo (EN)
|
Twitter Gamekyo (FR)
|
Facebook Gamekyo
Copyright © 2008 - 2020 Gamekyo