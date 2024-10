Pour moi : - Ao ashi tome 24 ( le match en cours est extraordinaire, hate voir la suite) - Slam Dunk deluxe édition tome 4 et 5 toujours aussi ouf, une vrai perfect pour ce chef d'œuvre. - Dadadan tome 1 à 8, excellent et bon délire, hâte de lire la suite.

Like

Who likes this ?

posted the 10/01/2024 at 04:17 PM by yanssou