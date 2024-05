- Histoire : Un architecte veut reconstruire la ville de New York comme une utopie après une catastrophe dévastatrice. Une jeune femme nommée Julia Cicero, elle, est partagée entre la loyauté envers son père Frank Cicero, le maire de la ville, et son amant (l’architecte Caesar). Si le premier a une vision conservatrice de la société, Caesar est plus progressiste et tourné vers l'avenir. Après une catastrophe qui a ravagé la ville, l'architecte veut recréer la ville et en faire une utopie, alors que le maire, corrompu, y est totalement opposé.



Compositeur, Osvaldo Golijov et Grace VanderWaa l : Stargirl de Julia Hart - Hollywood Stargirl de Julia Hart / The Man Who Cried de Sally Potter - L’Homme sans âge (Youth Without Youth) de Francis Ford Coppola - Tetro de Francis Ford Coppola - Twixt de Francis Ford Coppola



Casting : Adam Driver : Caesar / Nathalie Emmanuel : Julia Cicero / Giancarlo Esposito : Frank Cicero / Laurence Fishburne / Shia LaBeouf / Aubrey Plaza / Jon Voight / Dustin Hoffman / Talia Shire / Jason Schwartzman / James Remar / Balthazar Getty / Kathryn Hunter / D. B. Sweeney / Sonia Ben Ammar / Chloe Fineman / Grace VanderWaal / Isabelle Kusman / Bailey Ives / Charlie Talbert / Jade Albany Pietrantonio



Photographie : Mihai Mălaimare Jr. (L'Homme sans âge de Francis Ford Coppola / Tetro de Francis Ford Coppola / Twixt de Francis Ford Coppola / The Master de Paul Thomas Anderson)



Réalisateur, Francis Ford Coppola (également scénariste sur ce film) :



Genre : drame, épique, science-fiction

Budget : 120 millions de dollars

Dates de sortie : Dates sujettes à modification

France : 17 mai 2024 (Festival de Cannes)

France : 25 septembre 2024





travail sur ce projet depuis longue date, il rêvait de le concrétiser depuis déjà plusieurs décennies (dit-on depuis 40 ans). Après plusieurs échecs pour y aboutir, il décide de risquer l'endettement en investissant une grande partie de sa fortune personnelle dans le budget, (budget estimé entre 100 et 120 millions de dollars) afin de donner vie à ce qui pourrait être probablement son ultime film (né le 7 avril 1939). Pour l'occasion, il s'entoure également d'une distribution de grande envergure, constituée nottament d'acteurs en vogue et reconnus, tels que Adam Driver ou Shia LaBeouf, des vétérans du cinéma américain, que ce soit Jon Voight ou Dustin Hoffman, et également quelques proches de son entourage comme sa sœur Talia Shire et son neveu Jason Schwartzmann. Le film suscite une grandes attentes et sera en compétition pour le Festival de Cannes 2024.« Il ne reste plus que quelques mois à attendre avant la sortie du film.Tout ce que je peux dire c'est que j'adore les acteurs avec qui j'ai travaillé, que c'est un projet hors du commun, et jamais ennuyeux. »« Le destin de Rome hante un monde moderne incapable de résoudre ses propres problèmes sociaux dans cette histoire épique d'ambition politique, de génie et d'amour dangereux. »Dans une publication Instagram de juillet 2023, Coppola a partagé plusieurs livres qui ont fortement influencé Megalopolis et ma vision de la « société dans laquelle nous vivons ». Ces livres comprenaient un trio de l'influent universitaire de gauche David Graeber et The Glass Bead Game, le dernier roman futuriste du lauréat du prix Nobel Hermann Hesse. Quelques jours plus tard, il a partagé une deuxième série de livres qui ont influencé le film, qui « datent d'une époque antérieure à l'écriture ». Ceux-ci comprenaient The Origins of Political Order: From Prehuman times to the French Revolution de Francis Fukuyama (sur la création du système politique moderne), The Swerve de Stephen Greenblatt (sur l'importance du De Rerum Natura de Lucrèce sur la pensée contemporaine) et The War Lovers d'Evan Thomas, qui se concentre sur Theodore Roosevelt, William Randolph Hearst et d'autres personnages clés de l'Amérique du XIXe siècle.Le scénariste-réalisateur a écrit qu'il pensait assez souvent à l'Empire romain car il « servait d'exemple à mon pays, l'Amérique et à ses institutions, et était une source d'inspiration pour Mégalopole ».