-Ao Ashi tome 17 et ça annonce du lourd pour la suite en septembre.



- Golden Guy tome 1 à 6 , un manga plutôt inconnu mélangeant l'univers des yakuza à une chasse aux trésors, de la trahison à foison, des personnages plutôt sympa et des dessins très jolie. (bon par contre la direction que prend le manga au tome 6 ne me plaît pas , des idées qui sont trop mal exploitées rendant l'œuvre plutôt moyenne et je pense m'arrêter ici.



- Chiruran tome 1 à 6 une découverte assez sympa que j'ai finalement continué, l'histoire est plutôt bonne mettant en vedette les membres du Shinsen gumi. Les combats aux sabres sont plutôt bons grâce à de beaux dessins. L'aspect historique vient renforcer ce manga le rendant bien sympathique.