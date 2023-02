Pokémon E/V

La Découverte du début d'aventure

lien direct de la vidéo

ps: unboxing de la Switch Oled Collector Pokémon : ☞ par ici

: News & Raids.> Hier lenous a présenté lesqui sortirons en fin d'années (j'y reviendrais prochainement en détails dans une vidéo complète avec déjà quelques leaks + l'épisode 04 qui continuera le voyage entrepris, dans lequel on profitera de cette nouvelle maj pour tout découvrir en détails) —divisé en deux parties :. Sachez que deux de ces nouveaux Paradoxes surpuissants sont dors et déjà disponible dans des raids de niveaux 5, jusqu'au lundi 13 mars (leurs obtentions ne peux se faire en dehors de ces raids évènements).‣‣ Volume 1 :‣‣ Volume 2 :(prix annoncé : 34,99e les deux parties incluses)Chaque partie ajoute des nouveaux Pokémon ainsi que la possibilité d'attraper des Pokémon des versions précédentes qui n'étaient pas disponibles sur Pokémon Écarlate et Violet (environ 230 Pokémon des anciennes versions). Ceux n'ayant pas ce contenu téléchargeable pourront tout de même avoir ces Pokémon par échange ou via Pokémon HOME.★★★★★Niv. 75Type tera-eau 9G: PaléosynthèseType eau-mini 9G HydrovapeurType dragon-mini 9G Draco-ChocType normal-mini 9G Râle MâleType feu-mini 9G Lance-Flammes: Type feu-mini 9G Zénith★★★★★Niv. 75Type tera-psy 9G: Charge QuantiqueType psy-mini 9G Lame PsychiqueType plante-mini 9G Lame FeuilleType insecte-mini 9G MégacorneType normal-mini 9G Danse Lames: Type electrik-mini 9G Champ Électrifié: Serpente-Eau et Vert-de-Fer sont shiny lock.___________> Pour acheter le jeuvous pouvez passer par mon lien partenaire :> Pour la versionvous pouvez passer par ce lien :> Pour laSWITCH(de retour en stock), vous pouvez la trouver par là :・Ma chaine youtube ▸ COlDY (découverte & partage /chill & lofi) ☕︎・Pour retrouver tout l'univers ▸ P!NGUi GAM!NG⚡︎