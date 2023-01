+ Code de Distribution :



‣ Sur le cadeau mystère obtenir une Capsule Talent !

- aller dans le PokéPortail

- cadeaux mystères

- via un code



Le code : T0KUSE1STUDY



‣ 20 000 Points de Ligue offerts : READ Y4RA 1D



‣ Rappel : Pikachu spécial (Téracristal) offert jusqu'au 28 Février à récupérer via cadeaux mystère sans code. Il connaît la capacité Vol, qu’il ne pas apprendre en temps normal et il possède le type Téracristal Vol.



+ Raids :



‣ Obtenez un Amphinobi Surpuissant type Téracristal Poison durant deux périodes : du vendredi 27 janvier 2023 au lundi 30 janvier 2023 , ainsi que du vendredi 10 février au lundi 13 février. Ce dernier est disponible dans les cristaux noirs 7 étoiles.



‣ Du lundi 13 février 2023 au jeudi 16 février 2023, des Compagnol apparaîtront plus souvent dans les Raids Téracristal (type Téracristal Fée).





☞ À venir sur Écarlate et Violet : patch 1.2.0 - The Pokémon Company a annoncé qu'un nouveau patch (1.2) sera déployé à la fin du mois de février.



- Il corrigera de nombreux bugs



- Il ajoutera une toute nouvelle fonctionnalité (inconnue pour le moment)



- L'application Pokémon Home sera mise à jour en février et ajoutera, dans un premier temps, la compatibilité avec les combats classés des jeux Pokémon E/V.



- Pendant tournoi VGC, qui s'est déroulé ce week-end, des internautes ont trouvé des infos probablement par erreur au sein du live. En effet, certaines icônes de Pokémon non présents actuellement dans les jeux Pokémon Écarlate et Violet ont été révélées par l'éditeur d'équipes de The Pokémon Company en compétition officielle. Parmi eux, on retrouve entre autres Amagara, Sorboul ou encore Miasmax et deux nouvelles attaques inconnus - Tout cela annoncerais des futurs probables DLC à venir.

