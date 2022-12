+ Code de Distribution :



Des Téra-Éclats offerts !

En effet, vous pouvez récupérer 50 Téra-Éclats Glace (valable jusqu'au 26 décembre) : HAPPYH0L1DAYS





lien direct de la vidéo

+ Raids :



- Obtenez un Pyrobut surpuissant ! : Il est possible de capturer un Pyrobut avec un Insigne Surpuissant et un type Téracristal Combat durant deux périodes : du vendredi 30 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023, ainsi que du vendredi 13 janvier au lundi 16 janvier.



Ce dernier est disponible dans les cristaux noirs 7 étoiles, obtenables uniquement dans Paldea après avoir réalisé certaines tâches en post-game. Si vous n'avez pas encore terminé l'aventure principale, il est toujours possible de rejoindre des joueurs pouvant participer à ces raids spéciaux.



En attendant, depuis le vendredi 23 décembre 2022 au lundi 26 décembre 2022, des Cadoizo apparaissent lus souvent dans les Raids Téracristal. Vous pouvez même obtenir divers Téra-Éclats (dans les raids 5★).

ps: Je rappel également que j'ai déjà fait le unboxing de la Switch Oled Collector Pokémon : Lien

: Distributions et Raids.de Nöel surpour vous partager le tout nouveauet les infos sur les raids actuels (notamment l'apparition d'un pokémon lapin représentant le nouveau signe chinois de 2023) — Je vous re-partage également l'épisode 3 de mon épopée, au programme : BOSS / ARÈNE / Coop Online & Phase Assauts !> Pour acheter le jeuvous pouvez passer par mon lien partenaire:> Pour la versionvous pouvez passer par ce lien:> Pour la version(avec steelbook inclus) vous pouvez passer par ce lien:Pokémon Violet & Écarlate:+ Pensez à essayer le code promo par l’intermédiaire de mon lien :(en choisissant un mode de livraison en point retrait amazon).+ [Sous Conditions]d'achat offert,en écoutant un podcast en entier sur Amazon Music pour la première fois:+ [Sous Conditions]d'achat :・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: Lien ・Vous pouvez retrouver tout l'univers, par ici: Lien