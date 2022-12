[PROMO] Bons Plans!





▸ lien direct de la vidéo Je vous parlez il a quelques temps sur mon ☞ TEST du jeu génial qu'est Dicey Dungeon et ô combien je lui trouve nombreuses qualités (). Et bien, pour ceux qui n'auraient pas encore acquis le jeu, une nouvelle chance s'offre à vous, car le jeu est actuellement sur l'eshop àJeu de dés, composantes RPG et Rogue-Like.

Dicey Dungeons est un jeu vidéo de style roguelike développé par le concepteur de jeux irlandais Terry Cavanagh.



Dicey Dungeons combine des éléments de jeux roguelike avec des jeux de construction de deck. Le jeu se déroule dans un fond de jeu télévisé, où Lady Aléa défie des aventuriers, chacun ayant été transformé en dés, de terminer un donjon avec une chance assez improbable de gagner leur liberté.



Le joueur prend l'un des six personnages, ce qui définit le type d'équipement avec lequel il commence la partie. Le joueur déplace ensuite son personnage sur une carte de donjon, où il y a diverses rencontres avec des monstres, des coffres au trésor, des objets pour se soigner, des magasins et des stations d'amélioration, ainsi que des sorties pour passer au niveau suivant. Le but de chaque course est d'atteindre le niveau le plus profond du donjon et de vaincre le boss final. Cela déverrouille la progression du Métagame, comme le déverrouillage de personnages supplémentaires ou de nouveaux épisodes pour les personnages existants qui introduisent de nouveaux ensembles de règles qui rendent les parties plus difficiles.