+ [⚡︎ TEST/AVIS]:



✚ Dynamique.

✚ Technique.

✚ Multi-joueurs à toutes les sauces: Coop/Versus/Online.

✚ Graphisme irréprochable autant en nomade que sur Dock.

✚ Le jeu est autant technique qu’il peut être appréhendé de façon accessible / Prise en main rapide.

✚ Tutoriel complet et plutôt bien pensé.

✚ Club Striker? (À voir sur la durée).



> Souvent brouillon (surtout en mode nomade avec l’accumulations d’objets sur les terrains qui sont de petites superficies).

> Personnalisation des stratégies ou de l’équipement qui auraient mérité d’avantage de profondeur.

> Partie Solo famélique (seulement 6 coupes, pas bien interessantes même si ensuite un mode Galactique "Difficile" est débloqué).

> Peu de personnages au lancement.

> Contenu général très pauvre (des mises à jours ont déjà eu lieu, mais ne change fondamentalement pas les problèmes de fond).

> Les terrains très petits et sans relief (aucune différences notable, aucun mode pour les rendre dynamique).

> Manque de folie globale ! (que l'on avait sur les anciens opus).





✓ Le jeu s'adresse aux joueurs orienté en ligne, ou pour de petites sessions entre amis et famille.



✗ Le jeu n'est clairement pas orienté pour les joueurs solo offline.

NOTE :

- Les Ajouts et Nouveautés :

- Les Améliorations :

Pour ceux que ça intéresse: Metascore 73 et User Score 4.2.