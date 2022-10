revient sur le devant de la scène avec la sortie desur Switch pour, et donc, pour le début de l'année prochaine nous aurons P3 & P4 :, pour être plus précis.☞ Petit Rappel:☞ Je vous laisse une nouvelle fois en compagnie de l’excellent et très qualitatifsur Nintendo Switch,(le deuxième arrive sous peu) :> Pour acheter la version collector(encore quelques exemplaires en stock!), vous pouvez passer par mon lien partenaire:> Pour sa suitesur Switch, vous pouvez passer par ce lien:> Pour, c'est par là:> Pour une console, c'est par là:+ Pensez à essayer le code promo par l’intermédiaire de mon lien :(en choisissant un mode de livraison en point retrait amazon, peut-être vous êtes éligible):+ [Sous Conditions]d'achat offert, en écoutant un podcast en entiersur Amazon Music pour la première fois (le code met parfois du temps à arriver):・Ma chaine youtube(découverte & partage /chill & lofi) ☕︎: Lien ・Vous pouvez retrouver tout l'univers, par ici: Lien

▸ Cependant, nous ne savons pas encore combien les jeux coûteront. La version PC de Persona 4 Golden est au prix de 20e environ sur Steam (en promo à 15e, en ce moment même!), alors espérons qu'Atlus ne nous prennent pas trop pour des pigeons! ▸ Persona 3 et Persona 4 font partie de l'excellence du jeux-vidéo dans leur catégorie. Cela sera assurément le bon moment pour y jouer (si ce n'est pas déjà fait). Sachant que P4 était bloqué sur la magnifique (mais, peu acquise) PSVITA (à l'époque, puisque sortie sur Steam récemment) et que le 3 n'a jamais été traduit en langue française, il sera donc forcément intéressent de voir les scores après le raz de marée que fût P5R.

posted the 10/08/2022 at 11:12 AM by coldy