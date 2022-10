De nombreux chasseurs de monstres sont invités au château de Bloodstone après la mort du patriarche de Bloodstone, afin de concourir pour la possession de la mystérieuse et puissante amulette familiale. Le groupe se retrouve face à une créature horrible, alors que dans le même temps,

l'un d'eux n'est peut-être pas ce qu'il semble être.

lien direct de la vidéo

Infos supplémentaires

♾ Durée : 1 h

: Russell (Gael Garcia), Elsa Bloodstone (Laura Donnelly), Verussa (Harriet Sansom Harris) et Ulysses Bloodstone, sont les principaux acteurs / Michael Giacchino, s'occupera également d'en composer la bande-son / Les premières réactions sont unanimement bonnes.: Le développement d'une adaptation de Werewolf by Night était en cours depuis plus de deux décennies — en développement chez Dimension Films, avant que Marvel Studios reprenne la suite et le place dans le MCU en 2021..............................................・Retrouvezsur youtube: Lien