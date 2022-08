- Avez-vous déjà joué à des jeux de golf qui s'écartent de la simulation pur et dur, comme: Golf Story, par exemple? Pensez-vous jouer à Curse to Golf sur une des nombreuses plateformes où il est disponible?

Date de sortie: 18 août 2022,

sur Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Microsoft Windows

+ [⚡︎AVIS après 3/4H de Jeu]:



✚ PIXEL-ART de très bonne fracture

✚ Très bonne finition, à tout les niveaux

✚ Musiques air-8bit.. 16bit.. (musique rétro en somme)

✚ Coloré et inspirés

✚ Ergonomie des menus et du Gameplay.

✚ Mélange savamment dosé

✚ Tutoriel complet et plutôt bien pensé - qui s'incorpore au fur et à mesure en jouant.



> À voir sur la durée que ce soit sur les niveaux et la répétitivité inhérent au genre

✓ Le jeu s'adresse aux joueurs en quête de nouvelles expérience de jeux, ceux qui aiment les rogue-like ou le golf à toute les sauces / Très abordable, difficulté progressive.



✗ Le jeu n'est pas pour ceux qui seraient vraiment allergique à la mode rétro-pixel qui envahit le monde indépendant.. (ni orienté multi-joueurs)

Pour ceux que ça intéresse: Metascore 82 et User Score non-noté