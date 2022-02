- Épisode 3

▻ Salutation à tout mes lecteurs/visionneurs, suite à un problème avec l'article et le lecteur vidéo dans la semaine, je re-poste à nouveau et correctement cette fois-ci le dernier épisode deJ'ai pu prendre le temps d'avancer un peu plus loin que dans la dernière vidéo, tout en explorant les environs et toutes les fonctionnalités disponible à ce stade du jeu. J'ai donc atteint les objectifs en cours, et aujourd'hui je vous présente tout ce que je vous avez promis pourToujours surDécouverte des extensions de stockage de l'inventaire, on refait un petit point sur la fonctionnalité online des sacoches perdues et de leurs récompenses (qui permettent notamment d'acquérir des objets spéciaux). Ensuite, l'on découvre un pnj pour apprendre des capacités techniques unique à nos Pokémons, puis, nous faisons un petit tour par le champs de culture et ce, juste avant de faire la rencontre d'une première monture (). C'est donc sur le dos de notre nouvelle monture, que nous nous dirigerons vers le haut de la forêt, pour ainsi entamer un premier combat de Boss en arène! (Dans cet épisode, je vous partagerez aussi: une fonctionnalité caché pour la capture et, où se trouve le nid des insécateurs et comment les faire évoluer. Nous finirons cette épisode sur un petit comparatif du jeu sur Nintendo Switch Classique et OLED.00:00 Intro00:52 Début de l'épisode 301:45 Sacoche & Stockage supplémentaires03:27 Objets trouvés - Objets "secrets" - Techniques enseignées07:49 Une Histoire de Léviator10:36 Champs à Cultiver12:35 Cerbyllin ( première monture )16:09 Mise à l'épreuve19:14 Pokémon Monarque ( Hachécateur )28:09 Lock & Gyroscope30:08 Le nid des Insécateurs ( capturable )33:38 Au Rapport / Informations supplémentaires…36:14 Une théorie complotiste37:14 Une mystérieuse apparition ( Pokémon Secret Rare )39:34 Comparatif Switch Classic Vs OLED43:11 Bonus ( petit extrait supplémentaires Switch Classic )Certains d'entres-vous l'on même finis, êtes-vous déçus ou bien au contraire me jeu est au-delà de ce que vous espériez ?Nouvelle Zone, nouvelles découvertes, nouvelles formes d'évolutions, et d'autres spécificités qui ne demandent qu'à être dévoilés!