▻ Je présume que nombreux d'entres-vous on déjà fait leur choix quand à savoir si ils allaient faire l'impasse ou non sur cette nouvelle de formule pokémon, qui il faut bien le dire en réjouit plus d'un. Personnellement, avec quelques heures de jeux aux compteurs (mais pas encore assez pour me faire un avis définitif), je suis passé de l'émerveillement de la découverte du gameplay à une approche plus minimaliste, en jouant par courtes sessions. Je sens malheureusement la redondance arrivé à grand pas, avec un manque de temps de fignolage pour cet opus (comme pour Épée et Bouclier d'ailleurs, même si au moins Legendes Arceus à le mérite de vraiment révolutionner le gameplay de la license); alors, pour éviter la déception, je privilégie des sessions de 2h à 3h environ, en prenant bien le temps de découvrir le jeu et ses subtilités, sans rusher. Pour le moment, le jeu me fait clairement l'effet d'une bêta avec de belles promesses, qui risque de ne voir lors accomplissement que dans les prochaines cartouches…Et, si on se retrouve ensemble aujourd'hui pour cet épisode 2, c'est pour vous en montrer d'avantage et cette fois, ça ce passe surEntre autres choses, un peu d'exploration de nuit en vous expliquant deux trois choses sur le jeu, je vous montre par la même occasion un combat de Pokémon Baron, je vous fais un point sur les évolutions et la distribution de compétence, le stockage et les boutiques du village, en quoi consiste les rangs de dresseurs, les stratégies possible en combat avec les styles, qu'apporte la connection en ligne et je vous montre la distribution bonus de vêtement en cours pour un temps limitées.00:00 Intro2:36 Exploration de nuit sur Pokémon Légendes Arceus6:24 Galopa Pokémon Baron11:16 Luxio Pokémon Baron14:37 Bivouac et ses fonctionnalités16:21 Évolution de Brindibou19:48 Rapport de fin de missions21:43 Rusticité Boutiques25:53 Rang de Dresseur28:16 Combat de Rival32:12 Les Styles de combat36:04 Les fonctionnalités en ligne et objets d'évolutions37:19 Cadeaux MystèresCertains d'entres-vous hésite peut-être toujours à y jouer? Les graphismes ou la technique sont-ils vraiment le problème pour vous?Je vous amène plus loins dans les contrées, avec capture de nouveaux Pokémon, je vous montre un combat de boss dans une arène (pokémon monarque), comment et quand acquérir une monture et pleins d'autres détails sur les fonctionnalités du jeu, en plus de vous faire un petit comparatif sur switch classique et OLED.certains navigateurs ne prennent pas en charge l'incrustation de la vidéo en 1080p, je vous redirige directement sur youtube pour accéder à cette option.