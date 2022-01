▻ Alors, alors… que vaut cette épisode qui semblait un peu sortie de nul part il y a quelques mois et qui est devenu très rapidement la source d’une grosse attente dès les premières vidéos de gameplay sortie ?Car, il faut bien dire qu’avec une license pareil, quasi tout le monde est unanime pour dire que le potentiel est loin d’avoir était utilisé jusqu’ici sur toutes les consoles qui ont supplanté la Nintendo Ds. Adieu le savoir faire en pixel art et bonjour la 3D baveuse… Voilà le simple constat depuis plusieurs générations sur les jeux Pokémon… Alors, quand on voit enfin débarquer une prise de risque sur cette license stagnante (et ce malgré les problèmes techniques), on ne peut qu’être enjoué, car au-delà de l’aspect technique mal-branlé des derniers opus en 3D, la majeur partie des critiques étaient pour l’essentiel sur le gameplay général qui n’évoluait que trop peu et qui plus est, ne garder même pas les bonnes idées amener avec certains opus, préférant ajouter de nouvelles fonctionnalités marketing qui une fois de plus seront sous-utilisé. Nous voici donc, après un let’s go sympathique dans ses ajouts mais trop causalisé pour en tirer vraiment quelque chose d’essentiel, sur Pokémon Arceus et, il faut bien dire que le vent de fraîcheur qu’apporte les premières heures de jeux, sont grisantes….00:00 Intro03:57 Unboxing jeu et Steelbook07:04 L’Aventure Commence !20:13 Capture des Starters27:15 Le Village40:10 Le choix du Starter42:47 Premier Combat46:50 1er Expédition58:40 Habits et CraftingAvez-vous déjà pu mettre la main dessus? Hésitez-vous toujours à y jouer? Les graphismes sont-ils vraiment le problème?Nous découvrirons les différentes Boutiques, les facilités du village, qu’implique les rangs de dresseurs, des combats contre des Pokémon Barons, l’évolution du starter, la distribution des capacités, le craft… Et, bien plus encore! (Pensez à suivre New Club Dresseurs pour recevoir le nouvel épisode sur votre fil d’actualité youtube).: Suite à un problème de matériel je ne peux actuellement ni streamer ou enregistrer la switch directement par pc (ce qui m’a donné l’idée de présenter le jeu sur projecteur), ni enregistrer proprement le son avec un micro externe, mais pour la seconde vidéo je serais en capacité d’améliorer bon nombres de choses à ce niveaux là et je présenterais le jeu sur Switch OLED en mode portable avec un petit trépied pour stabiliser la caméra du smartphone.------