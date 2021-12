, je vous présente aujourd'hui le unboxing duet la différence avec les éditions "classique". Puis dans un second temps, je vous propre de découvrir un comparatif du rendu de ces jeux en mode nomade sur les différents modèles de Console Nintendo Switch:Ende fin, je vous montre quelques minutes desur monEt vous? Avez-vous acquis un des ces jeux? Comment y jouez-vous? En nomade ou en mode dock? Peut-être comptez-vous offrir un jeu Pokémon à Noël ou vous le faire offrir?à venir...- Si cela vous intéresse de voir des épisodescoop des jeux, c'est par ici:https://youtu.be/4dB7BrBTYWQhttps://youtu.be/oG1jQsA3uPM+ Très prochainement, sur cette même chaine je vais commencer à faire des let's play et d'autres formats vidéos de test de jeux-vidéo - Des jeux de survies avec un état d'esprit "chill" (), du streaming Let's play sans coupures pour des jeux récents ().+ Je suis entrain de préparer pour les, une vidéo qui résumera les différences entres tout les jeuxsorties surà ce jour. Je ferais un comparatif rapide et je donnerais quelques explications pour pouvoir aiguiller les nouveaux joueurs, les acheteurs potentiels qui veulent offrir, ou tout simplement ceux qui reprendrais la licence après un long moment sans y jouer.+ Pensez àà ma chaine pour recevoir toutes mes nouvelles vidéos directement sur votre fil d'actualité Youtube

Who likes this ?

posted the 12/04/2021 at 10:56 AM by coldy